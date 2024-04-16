اجتماع للتربية فى كسلا يناقش بدء الدراسة بالولاية





أثناء رئاسته للاجتماع التفاكري، بحث وزير التربية والتوجيه المكلف بولاية كسلا، الأستاذ ماهر الحسين، السبل الملائمة لاستئناف الدراسة بحضور قيادات الإدارات المتخصصة بالوزارة.

ورحَّب الوزير بحضور واهتمام قيادات التعليم بالوزارة، مشيرًا إلى أن الجميع يدرك تمامًا تحديات الولاية التي تتمثل في تفاوت ظروفها عن بقية الولايات بسبب توجه الكثير من الوافدين إليها والضغط الكبير على المدارس. أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بجدية على إيجاد وسيلة لفتح المدارس واستئناف الدراسة، مشيرًا إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات ووضع تصور متكامل حول كيفية فتح المدارس، مع التأكيد على حرص الوزارة على إيجاد حلول جذرية للمشكلة.

وثمن الوزير جهود ودور قيادات الإدارات المختصة بالوزارة، وأكد أهمية البحث والنقاش في هذا السياق. وتم عقد عدة اجتماعات، وتم توضيح تصور تم الاتفاق عليه وسيتم عرضه على الجهات المختصة لاستئناف العمل التربوي في الولاية واستيعاب أبناء القادمين جراء الأحداث في ولاياتهم، وكذلك السعي الجاد لافتتاح المدارس في وقت قريب.

سونا