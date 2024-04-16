القهوة العربية عُرفت قبل 600 ألف عام





بحثت دراسة أجراها باحثون في جامعة بافالو بولاية نيويورك الأمريكية في تاريخ نباتات القهوة العربية؛ تلك المستخدمة في ماركات القهوة الشهيرة.

واكتشف الباحثون، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة Nature Genetics، أن القهوة العربية جاءت بشكل طبيعي منذ أكثر من 600 ألف سنة من إثيوبيا عندما اختلط نوعان آخران من نباتات القهوة، ومع مرور الوقت، تمت زراعة أرابيكا وانتشرت في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال فحص أصناف مختلفة من أرابيكا، اكتشف الباحثون المزيد حول كيفية تطورها وارتباطها ببعضها.

كما كشفوا أن بعض نباتات القهوة العربية حصلت على مقاومة الأمراض من نوع آخر من نباتات القهوة يسمى روبوستا.

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