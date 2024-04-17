وزارة العدل تحتسب المحامي العام الأسبق لجمهورية السودان السودان





قال تعالى: “وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ • الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ” صدق الله العظيم

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره يحتسب السيد وزير العدل و السيد الوكيل و جميع منسوبي الوزارة المغفور له بإذن الله تعالى مولانا / عبد الله مهدي المحامي العام لجمهورية السودان الاسبق الذي انتقل الي جوار ربه بجمهورية مصر العربية سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه الفردوس الأعلى و يلزم أهله و ذويه وزملائه الصبر و حسن العزاء.

سونا