بالصور.. درمة ووالي الخرطوم – بدء دفن الموتي بمقابر أحمد شرفى والبكري عقب عودة الأمن





بعد عودة الأمن للمنطقة، بدأت ولاية الخرطوم الترتيبات لاستئناف عملية دفن الموتى في مقابر أحمد شرفي والبكري.

وبحث والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، مع عابدين درمة، المشرف على مقابر أمدرمان، بعض الترتيبات اللازمة لتجهيز المقبرة. وأشار الوالي إلى أنه بمجرد استكمال تجهيز مقبرة شرفي، سيتم تعليق الدفن في المقابر السرحة والانتقال إلى هناك. وأكد عابدين درمة أنه تم تخصيص مساحة خالية في الجزء الشمالي من مقابر أحمد شرفي، بالإضافة إلى توفير موقع للصلاة ونقطة مياه بجوار المساحات الخالية في مقابر البكري.

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