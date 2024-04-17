شمال كردفان: إجتماع للترتيب لفتح المدارس





بناءً على توجيهات لجنة أمن شمال كردفان بشأن عقد مؤتمر لبحث ترتيبات فتح المدارس بالولاية، ترأس الأستاذ وليد محمد حسن، مدير عام وزارة التربية والتعليم، الاجتماع الذي ضم مديري المراحل الأربعة والتخطيط التربوي والتعليم الخاص.

ناقش الاجتماع التحديات التي تعترض استمرار العملية التعليمية في ظل الوضع الحالي، واستفاد من خبرات الوزارة في التعامل مع الأزمات السابقة. وأكدت الإدارات على ضرورة وضع خطة بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المعلمين والمنظمات الداعمة للتعليم وأولياء الأمور، لوضع رؤية واضحة يتم عرضها في مؤتمر الولاية القادم.

استعرض الاجتماع التحديات التي تشمل تدهور البيئة المدرسية ونقص الكتب المدرسية والاجلاس، بالإضافة إلى تأخر صرف مرتبات المعلمين ونقص عددهم والهجرة الآمنة للطلاب والمعلمين. وأكد الاجتماع على أن فتح المدارس يتطلب معالجة هذه التحديات إلى جانب تحقيق الاستقرار الأمني.

أكد الأستاذ وليد محمد حسن على ثقته في قدرة الوزارة على مواجهة التحديات المطروحة، وشدد على أهمية وضع خطط تتماشى مع استراتيجيات حكومة الولاية في توسيع دائرة المشاركة، بهدف فتح المدارس في الولاية.

سونا