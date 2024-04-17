الشيخ جوجل سلفي! أزهري يحذر من الفتاوى الدينية المنتشرة على الإنترنت – شاهد الفيديو





قدم الشيخ إبراهيم رضا، عالمٌ من علماء الأزهر، وجهة نظره بشأن مصدر الدين، حيث أشار إلى أهمية الاعتماد على المشايخ في فهم الدين واستيعابه، مشيرًا إلى أن المراجع المتاحة على محرك البحث “جوجل” غالبا ما تعكس الاتجاه السلفي في تفسير الدين، ووصف هذا الوضع بأنه “شيخ جوجل سلفي”.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج “صباح البلد”، الذي يبث على قناة “صدى البلد” ويقدمه الإعلامي فاتن عبد المعبود، أن التوجه السلفي يتسم بالتشدد وعدم الاعتراف بالتنوع في الآراء، بينما أكد على أن التنوع في الفهم والتفسير هو من جملة الرحمات الإلهية.

وشدد على ضرورة البحث عن التخصص في معرفة الحقائق، وحث الأفراد على مراجعة أنفسهم واللجوء إلى العلم في حالة الجهل بأمور معينة.

صدى البلد