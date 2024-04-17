خبير: الأمير هاري قد لا يسامح العائلة المالكة أبدًا





وفقًا لخبير ملكي، يبدو أن الأمير هاري لن يغفر للعائلة المالكة بسهولة بعد المعاملة التي تلقاها هو وزوجته ميغان ماركل.

يعتقد الخبير أن هاري يشعر بالغضب والاستياء تجاه عائلته، وهذا الشعور قد يعيق أي محاولة للمصالحة.

جاءت هذه التصريحات بعد مقابلة هاري وميغان الأخيرة مع أوبرا وينفري، التي كشفت عن تفاصيل صادمة حول تجربتهما داخل العائلة المالكة، بما في ذلك مزاعم العنصرية ونقص الدعم في ظل الضغوط الإعلامية.

يرى الخبير أن هاري قد يشعر بالندم على قراره بالابتعاد عن العائلة المالكة، ولكنه في الوقت نفسه يدرك أن العودة إلى الحياة التي كان يعيشها قبل ذلك ليست خيارًا واقعيًا.

مستقبل العلاقة بين هاري والعائلة المالكة يظل غامضًا في هذه المرحلة. بينما يعبر بعض أفراد العائلة المالكة عن استعدادهم للمصالحة، يعتقد البعض الآخر أن الضرر الذي لحق بالعلاقة قد يكون غير قابل للتصحيح.

تأثير المقابلة على العائلة المالكة كان كبيرًا، حيث ألقت بظلالها على السمعة والسلطة الملكية، وأثارت تساؤلات مهمة بشأن مستقبل النظام الملكي في بريطانيا. بالإضافة إلى ذلك، فإنها ألقت الضوء على قضايا مهمة مثل العنصرية والصحة النفسية، مما جعلها محور اهتمام للرأي العام.

صدى البلد