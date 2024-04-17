أمطار غزيرة تغرق الشوارع في عدد من دول الخليج





تساقطت أمطار غزيرة في عدد من دول الخليج، ما أدى إلى فيضانات ودفع إلى العمل والدراسة من بعد، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا جراء السيول في سلطنة عمان إلى 18 وفاة، معظمهم أطفال.

وفي الإمارات، شهدت مدن دبي وأبوظبي غرق الطرق الرئيسية بفعل الأمطار الغزيرة. تم إلغاء عدد من الرحلات الجوية في دبي في الصباح، حيث أعلنت شركة “مطارات دبي” إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات وصول، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى.

توقفت خدمات توصيل الطعام، وشوارع دبي العادة مزدحمة بالسيارات بدت شبه خالية، وذلك بناءً على تحذيرات السلطات بضرورة عدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى. كما تعطلت بعض المصاعد في أبراج مرتفعة بسبب الأمطار.

ونبه المركز الوطني للأرصاد في الإمارات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه. من المتوقع استمرار العاصفة حتى اليوم.

في البحرين، تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الطرق والمنازل، وتسببت في أضرار في المحلات التجارية والمنازل والسيارات. قامت السلطات بإغلاق العديد من الشوارع والطرقات والأنفاق احترازيًا، وتم تحويل حركة المرور إلى طرق بديلة.

وعلقت الدراسة في مدارس وجامعات البحرين، فيما قررت الإمارات وقطر وبعض المناطق في السعودية، أن تكون الدراسة والعمل عن بعد أمس، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وفي السعودية، نشرت قناة «الإخبارية» الحكومية مقاطع فيديو تظهر تساقط أمطار غزيرة في المنطقة الشرقية.

ووصلت العاصفة إلى هذه الدول أمس علما أنها تضرب منذ الأحد سلطنة عمان حيث تسببت السيول في مصرع 18 شخصا ومحاصرة العشرات.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن قطاع البحث والإنقاذ أمس أنه تم العثور على جثة رضيع «ليرتفع عدد الوفيات إلى 18» مشيرا إلى أن البحث جار عن مفقودين آخرين.

صحيفة الأنباء الكويتية