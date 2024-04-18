بادي يقف على قضايا الإستقرار الأمني بمناطق الرعاة والرحل





أثناء لقائه بمكتبه يوم الأربعاء، استعرض الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، عددًا من القضايا المتعلقة بالرعاة والرحل، وقد أولى اهتماما خاصا للإستقرار الأمني وتعزيز خدمات المياه من خلال بناء السدود في مناطق تواجد الرعاة والرحل. كما ناقش القضايا المتعلقة بحظيرة الدندر وسبل تعزيز التواصل والعلاقات الحدودية مع جنوب السودان، بهدف دعم هذه الفئتين.

حضر الاجتماع وفد مشترك من قيادات الرعاة والرحل، برئاسة الأستاذ محمد علي ريبو، وبحضور الأستاذ الطاهر أبوبكر، رئيس مفوضية الرعاة والرحل والمزارعين، إلى جانب الأستاذ ميرغني مكي ميرغني، الأمين العام لحكومة الإقليم.

خلال اللقاء، تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه الرعاة والرحل في ظل الظروف الحالية، وتبادل الآراء حول كيفية التعامل معها بشكل فعّال.

واوضح رئيس مفوضية الرعاة والرحل والمزارعين أن اللقاء تناول الترتيبات الخاصة بتكوين اللجنة التسييرية للرعاة بالإقليم.

وأضاف أن الحاكم أشاد بالجهود المبذولة في سبيل تمكين الرعاة والرحل من الإنخراط في عجلة الإستقرار والإنتاج ، مضيفاً أن الحاكم وعد بإيجاد الحلول الجذرية لكافة العقبات التي تعترض شريحتي الرعاة والرحل .

وثمن رئيس وفد الرعاة والرحل مواقف حاكم الإقليم وصادق إهتمامه بالقضايا التي تهم شريحتي الرعاة والرحل بالإقليم في مقدمتها توفير الأمن ودعم خدمات المياه وفتح المسارات وإزالة التعديات تفادياً للإحتكاكات بين الرعاة والمزارعين .

ودعا شريحتي الرعاة والرحل العمل على دعم التعايش والتعاون مع الإدارات الأهلية والمزارعين على مستوى المحافظات بالإقليم .

سونا