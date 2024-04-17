🔴 وزير التجارة: فتح أفرع لعدد من البنوك السودانية بالقاهرة وإنشاء محفظة للسلع بين البلدين





كشف وزير التجارة الفاتح عبدالله يوسف عن الإتفاق مع الجانب المصري على فتح عدد من أفرع البنوك السودانية في القاهرة، أبرزها فرع لبنك الخرطوم، وذلك لتسهيل عملية التجارة بين البلدين.

وكان وزير التجارة السوداني قد إلتقى بنظيره المصري خلال زيارته الحالية إلى القاهرة. وقال الوزير في تصريحات صحفية بمنزل السفير السوداني بضاحية المعادي بالقاهرة إنه تم إتفاق بين الجانبين السوداني والمصري لتنشيط البروتكول التجاري بين البلدين وأضاف “هناك تفكير خارج الصندوق بإنشاء محفظة سلع تجارية بين مصر والسودان تقوم على نظام السلع المتكافئة، بعد أن تتم مناقشة الأمر بين البنكين المركزيين”.

وأوضح الوزير أن هناك ترتيبات تمت لتسهيل دخول وخروج رجال الأعمال بين الدولتين، مبشراً بتذليل كافة المشاكل والعقبات، مضيفاً: “اتفقنا على تطوير وزيادة التبادل التجاري بين البلدين ودعوة رجال الأعمال لاجتماع تفاكري بحضور الوزيرين لاتخاذ ماهو مناسب من سياسات تسهم في زيادة التبادل التجاري”.

القاهرة – المحقق: صباح موسى