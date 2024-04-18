السعودية .. بدء مهلة سداد المخالفات المرورية المتراكمة





تعمل الإدارة العامة للمرور على تنفيذ تخفيض نسبته 50٪ من قيمة غرامات المخالفات المرورية المتراكمة، وذلك بناءً على إعلان وزارة الداخلية في نهاية شهر رمضان من خلال بيان رسمي.

أوضحت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تم القرار بإعفاء 50٪ من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على المرتكبين قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـ الموافق 18 / 4 / 2024م، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

التخفيض على جميع المخالفات وأربع تُخرج مرتكبها من تخفيض السداد

وأوضحت وزارة الداخلية أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50 %) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر من بدء سريانه، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.

جريدة الرياض