محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة





قدم محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، تقديرًا بشأن التضخم في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن ينخفض ليقترب من الهدف المستهدف البالغ 2٪ في الشهر المقبل، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار بيلي إلى أن التضخم في المملكة المتحدة قد يتجه نحو الانخفاض بشكل قوي في الشهر المقبل، بسبب الطاقة المميزة في نظام التسعير للاستهلاك المنزلي.

وتُعتبر هذه التعليقات تفاؤلية نسبيًا بالنسبة لمعدل التضخم في المملكة المتحدة، حيث سجَّل في وقت سابق مستوى 3٪ في شهر آذار/مارس، متجاوزًا بذلك توقعات بنك إنجلترا التي كانت تشير إلى 3٪.

وذكرت وكالة بلومبرج أن المستثمرين قلصوا من توقعاتهم بتخفيض أسعار الفائدة بعد هذا التقرير، وفي رد فعل أيضا على مفاجأة صعود في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بيلي قوله إن التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة ليس بنفس حدة التهديد الذي تواجهه الولايات المتحدة، وجاء موقفه مطابقا لموقف كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التي أشارت إلى احتمال أن يتم خفض أسعار الفائدة قريبا.

وقال بيلي: “أعتقد أن كريستين لاجارد قالت، الأسبوع الماضي، إن ديناميكيات التضخم الأوروبية تختلف إلى حد ما عن ديناميكيات التضخم الأمريكية”.

جريدة الرياض