شركات الاتصالات الخليجية تتحول للاستثمار في مجال التكنولوجيا





أفادت وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” أن شركات الاتصالات في منطقة الخليج تتجه نحو الاستثمار في مجال التكنولوجيا، وذلك نظرًا للمعدلات المرتفعة للنمو والتنوع الواسع للأعمال وانخفاض كثافة رأس المال.

ووفقًا لتقرير الوكالة الصادر الاربعاء تحت عنوان “شركات الاتصالات الخليجية تتحول لشركات تقنية”، فإن أسواق الاتصالات الناضجة في المنطقة توفر آفاقًا محدودة للنمو العضوي لشركات الاتصالات، حيث يتراوح معدل استخدام الهاتف المحمول بين 130 % و 210 %. ولذلك، تسعى هذه الشركات إلى ابتكار طرق جديدة لتوسيع نطاق أعمالها وتنويع مصادر الإيرادات.

وأوضحت تاتجانا ليسكوفا، محللة ائتمانية في الوكالة، أن المساهمة المتزايدة للإيرادات من الأنشطة غير المرتبطة بالاتصالات لن تؤثر على التصنيفات الائتمانية لشركات الاتصالات الخليجية في السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، مع توقع استمرار انخفاض المديونية لهذه الشركات.

وأضافت ليسكوفا: “لكننا، على المدى الطويل، سننظر في التأثير المحتمل لمزيج الأعمال المتغير لشركات الاتصالات الخليجية، والتهديدات التنافسية، والقدرة على تحقيق التوازن بين النمو والمديونية على التصنيفات الائتمانية لهذه الشركات”.

جريدة الرياض