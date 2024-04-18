تم تحويله للنيابة .. سعودي يطعم الإبل أموالاً نقدية يثير حالة من الاستياء بالمملكة – شاهد الفيديو





أثار مقطع فيديو لمواطن سعودي يطعم الإبل عملة ورقية استياءً في المملكة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع برفقة تعليقات منددة.

وقامت الشرطة السعودية بالقبض على المواطن الذي قام بهذا الفعل، وأعادت وزارة الداخلية في المملكة نشر المقطع على صفحتها في منصة سناب شات، مؤكدة أنه تم القبض على الشخص المتورط في الواقعة.

وجاء في بيان وزارة الداخلية السعودية: “تم القبض على مواطن في منطقة الدوادمي بمنطقة الرياض، بتهمة إتلاف العملة في مقطع فيديو ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضده وتحويله إلى النيابة العامة”.

ونشرت الوزارة صورة للمتهم دون الكشف عن وجهه بعد القبض عليه.

📹 | شرطة محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض تقبض على شخص تعمد إتلاف العملة في محتوى مرئي. pic.twitter.com/J86cVnWRDG — الأمن العام (@security_gov) April 16, 2024

إعلام الأمن العام – السعودية