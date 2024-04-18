المدير التنفيذي لمحلية دنقلا يشيد بنتائج زيارته لدولة قطر





أثنى الدكتور مكاوي الخير الوقيع، المدير التنفيذي لمحلية دنقلا، على نتائج زيارته لدولة قطر خلال الأيام السابقة.

خلال الزيارة، التقى بعدد من الجهات والمؤسسات البارزة في قطر، بما في ذلك جمعية قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، ومعهد قناة الجزيرة للإعلام، بالإضافة إلى السكان المحليين والسودانيين المقيمين في الدولة، وعدد من الشركات والمؤسسات.

تمت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالصحة والتعليم والمياه والثقافة والإعلام والشباب والرياضة وشريحة الأيتام. وأعرب عن تقديره لاستجابة هذه المؤسسات والجهات لتقديم الدعم اللازم والتعاون مع محلية دنقلا في جميع القضايا المطروحة.

وأكد أهمية تحويل نتائج الزيارة وتطبيقها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، بما يساهم في تطوير وتنمية المحلية والولاية. وقد قام بإطلاع والي الولاية الشمالية، الأستاذ عابدين عوض الله، على نتائج هذه الزيارة وأهميتها، وأكد ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لصالح تقدم المنطقة.

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