مشاركة سودانية بالورشة الإقليمية للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة





يشارك السودان في الورشة الإقليمية لمكافحة الجريمة التي تُنظمها الأمم المتحدة في القاهرة، إلى جانب دول فلسطين ولبنان ومصر والجزائر وتونس، ضمن مشروع أثر المخدرات على الشباب. يدير هذا المشروع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونفذ في السودان عبر إدارة الشباب والرياضة بولاية البحر الأحمر.

أكد مدير الشباب بالولاية، الأستاذ جهاد الدين جمعة صالح، أن اختيار المشاركين جاء بعناية وباشتراطات محددة. وأوضح أنه تم اختيار 6 مشاركين يمثلون السودان، منهم ثلاثة من ولاية البحر الأحمر وثلاثة من ولايات “الخرطوم ودارفور وكسلا”، يشملون منسوبي المراكز الشبابية والناشطين. كما أشار إلى أن المشاركين في الورشة بالقاهرة يعملون على إنشاء الشبكة الإقليمية للشباب، التي تضم حوالي 34 شاباً من بلدانهم الستة.

تعمل على مدى عامين في مشاريع مكافحة الجريمة والهجرة وقضايا الشباب . على صعيد متصل يشارك ضمن وفد السودان ممثلين لمؤسسة النسور التربوية بمدينة بورتسودان شرقي السودان و أكد عضو مكتبة النسور الثقافية محمد يوسف توجه ممثلي البحر الأحمر من مؤسسة النسور التربوية ضمن فريق يمثل السودان المكون من ستة افراد لمدينة القاهرة للمشاركة . وذلك يوم السبت الماضي الثالث عشر من ابريل الجاري وتستمر الورشة لمدة اسبوع ، بعد ان انطلقت يوم الاثنين الماضي مشيرا إلى مشاركة السودان بكوكبة من الشباب من مؤسسة النسور التربوية واصفا ذلك بالانجاز واضافة حقيقية لمؤسسة النسور التربوية التي تسعى جادة في كل الضروب لما فيه منفعة البلاد والعباد وتقديم كل ما يسهم في تقديم المفيد والمجدي لمجتمع الولاية بصفة خاصة ومجتمع السودان بصفة عامة ، على حد تعبيره.

سونا