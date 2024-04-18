سياسية
نحو 25 ألف أسرة نازحة من 31 قرية وصلوا إلى “شقرة” غرب مدينة الفاشر شمال دارفور جراء المعارك
قال رئيس مبادرة دعم نازحي قرى الفاشر عبد الحفيظ الغالي لـ”الشرق” بأنه نحو 25 ألف أسرة نازحة من 31 قرية وصلوا إلى “شقرة” غرب مدينة الفاشر شمال دارفور جراء المعارك المستمرة بين قوة حماية المدنيين وقوات الدعم السريع.
– النازحون في حاجة عاجلة للمأوى ومياه الشرب والمواد الغذائية وندعو المنظمات المحلية والدولية المعنية لتقديم يد العون لهم.
وقالت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي: كان المؤتمر الإنساني الذي انعقد الاثنين الماضي في باريس حاسماً لجمع الأموال والاهتمام بالسودان.
الشرق للأخبار
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