قال رئيس مبادرة دعم نازحي قرى الفاشر عبد الحفيظ الغالي لـ”الشرق” بأنه نحو 25 ألف أسرة نازحة من 31 قرية وصلوا إلى “شقرة” غرب مدينة الفاشر شمال دارفور جراء المعارك المستمرة بين قوة حماية المدنيين وقوات الدعم السريع.