دخان وعبث..! شاهد بالفيديو ماذا فعلت المليشيا المتمردة بدور العبادة





طالت الانتهاكات في حق الشعب السوداني كل شيء دون قدسية لدين أو التزاما بأخلاق حتى دور العبادة سواء المساجد أو الكنائس لم تسلم من انتهاكات مليشيا آل دقلو الإرها_بية .

الكاميرا توثق تحويل مسجد في مدينة أمبدة بأمدرمان إلى ثكنة عسكرية ومطبخ لطهي الطعام و تناول الكحول والدخان علاوة على العبث بالمصاحف الكريمة.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين”