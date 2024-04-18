البرهان يلتقي الأمين العام لمنظمة البحيرات العظمى





التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في مكتبه، بالأمين العام لمنظمة البحيرات العظمى، السفير جون صوميل كاهولو، الخميس، بحضور وزير الخارجية المكلف، حسين عوض علي.

أعرب رئيس مجلس السيادة عن امتنانه وتقديره لجهود المنظمة ودعمها المتواصل للسودان، مؤكداً على أهمية أن تنعكس الحقائق بدقة دون تحريف من قبل المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية. وأكد قدرة القوات المسلحة على القضاء على التمرد وتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء البلاد، بدعم من إرادة الشعب السوداني الذي أعلن تضامنه الكامل مع جيشه الوطني.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة البحيرات العظمى عن رغبة المنظمة في المساهمة في حل الأزمة السودانية ووقف الحرب التي ألحقت أضراراً بالبلاد. وتعهدت المنظمة بدعم رؤية السودان في المرحلة القادمة وتعزيزها بوضوح في المحافل الدولية دون تزوير الحقائق.

وأوضح وزير الخارجية المكلف، حسين عوض، أن اللقاء يأتي في إطار جهود المنظمة للتواصل مع قادة الدول الأفريقية ودعمها في حل الأزمات. وأشار إلى إصدار المنظمة بيانًا واضحًا أدانت فيه إنتهاكات مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة، ووصفتها بأنها جماعة خارجة عن القانون.

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