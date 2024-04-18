مجلس الوزراء السوداني.. قرار بإعفاء وكيل وزارة الثروة الحيوانية





أصدر السيد وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء قراراً اليوم بإنهاء تكليف السيد/ د. حسن التوم عبدالله من مهام وكيل وزارة الثروة الحيوانية.

ووجه القرار وزارات الثروة الحيوانية والعمل والإصلاح الإداري والمالية والتخطيط الإقتصادي والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وكان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف قد أصدر قرارين أمس قضى الأول بإنهاء تكليف السيد محمد عبد الرحمن محجوب من مهام والي ولاية القضارف وتكليف اللواء ركن (م) محمد أحمد حسن أحمد بمهام والي الولاية. كما تضمن ذات القرار إنهاء تكليف السيد محمد موسى عبد الرحمن من مهام والي ولاية كسلا وتكليف اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق أشبو بمهام والي ولاية كسلا. وانهى بموجب القرار الثاني تكليف السيد السفير علي الصادق علي من مهام وزير الخارجية وتكليف السيد / السفير حسين عوض علي محمد بمهام وزير الخارجية.

سونا