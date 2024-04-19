وزير المالية يطمئن على المخزون الاستراتيجى من الحبوب





عُقِدَ اجتماع برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم محمد، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، لبحث الوضع الحالي للمخزون الاستراتيجي للحبوب في السودان، وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، بما في ذلك السيد عبدالله إبراهيم علي، وكيل وزارة المالية، والدكتور محمد آدم، مدير عام البنك الزراعي السوداني.

تم خلال الاجتماع استعراض تقرير من البنك الزراعي السوداني حول حجم الإنتاج والمخزون المتاح من الحبوب في مناطق الإنتاج المختلفة، مع التركيز على ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض، وخاصة إنتاج محصول الذرة والقمح في الولايات الشمالية ونهر النيل.

تم خلال النقاش بحث الوسائل المتاحة لتخزين وتوزيع محصول الذرة، وزيادة السعة التخزينية وتحسين البنية التحتية لضمان وصولها في الوقت المناسب إلى مناطق الحاجة في الولايات المختلفة.

تم أيضًا التطرق إلى الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي، بما في ذلك السياسات التمويلية وتوفير المدخلات الزراعية، وتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاجية من خلال تقديم أسعار شرائية مجزية ومحفزة.

في الختام، أكد المجتمعون على أهمية بناء مخزون استراتيجي من الحبوب، خاصة محصول الذرة، بالتنسيق بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والبنك الزراعي السوداني، مع العمل على إنشاء مخازن مجهزة في مناطق وسطى قريبة من مناطق الحاجة في الولايات المختلفة، بما في ذلك ولايات كردفان ودارفور والخرطوم.

سونا