بادى يستمع لتنوير حول فتح المسارات ومراجعة الاستثمار الزراعي





الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، استمع إلى شرح حول القضايا المتعلقة بفتح المسارات وتحديد الحرمات ومراجعة الاستثمار الزراعي في منطقة بك بمحافظة التضامن. جاء ذلك خلال لقائه اليوم وفدًا يمثل القيادات والفعاليات الأهلية والشعبية لمنطقة بك بمحافظة التضامن، برئاسة العمدة محمد بادي الشيخ، وبحضور الأستاذ سعد الله عقار، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والأستاذ هاشم أورطة الضو، رئيس مفوضية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بالإقليم.

تناول اللقاء عدة تحديات تعترض مسار الاستقرار في المنطقة، منها خدمات المياه والصحة والتعليم وتحديات أخرى. أوضح رئيس الوفد أن اللقاء ناقش التدابير التي يتخذها الآن لمعالجة مشكلة المياه، وأشار إلى التدابير الطارئة التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية والمدير العام لهيئة مياه الإقليم.

وأعرب عن تقديره لاهتمام الحاكم بالقضايا المحلية والعائدة من دولة جنوب السودان، مؤكدًا تعهده بتوفير الحلول لمشكلة المياه ومعالجة قضايا الحرمات والأراضي الزراعية والتحديات الخدمية الأخرى في المنطقة.

سونا