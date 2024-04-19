بالصور.. اجتماع الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة و عضو مجلس السيادة بقيادات القوة المشتركة

اجتمع الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة باللواء عوض نور و الجنرال جمعة الوكيل و الجنرال عزالدين الزبير و عدد من قيادات القوة المشتركة بالقضارف من أجل تفقد القوة المشاركة في المحور الشرقي الزاحفة نحو مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة من أجل تحريرها و حفظ الوطن من الإنقسام و حماية المواطن السوداني في كل بقعة من ربوع السودان.