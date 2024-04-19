بالصور.. اجتماع الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة و عضو مجلس السيادة بقيادات القوة المشتركة

اجتمع الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة باللواء عوض نور و الجنرال جمعة الوكيل و الجنرال عزالدين الزبير و عدد من قيادات القوة المشتركة بالقضارف من أجل تفقد القوة المشاركة في المحور الشرقي الزاحفة نحو مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة من أجل تحريرها و حفظ الوطن من الإنقسام و حماية المواطن السوداني في كل بقعة من ربوع السودان.
ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية
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