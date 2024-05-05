خبير أثري: المصريون القدماء ارتدوا الذهب في أقدامهم لحمايتهم من الحسد والأرواح الشريرة – فيديو





خلال مداخلته عبر القناة الأولى، كشف الخبير الأثري أحمد عامر عن أسباب ارتداء المصريين القدماء للذهب.

وأوضح أن اللون الذهبي كان مقدسًا بالنسبة للمصريين القدماء، حيث رمز إلى الشمس وكان مرتبطًا بالطقوس الدينية والجنائزية. وأشار إلى أن من أشهر النعال المصنوعة من الذهب التي عثر عليها نعل الملك توت عنخ آمون، الذي كان محفورًا عليه أسماء أعدائه، مشيرًا إلى أن ارتداء الذهب في الأقدام كان يعتبر تقليدًا شائعًا لتزيين الزي، ولم يقتصر الأمر على الذهب بل تنوعت المعادن المستخدمة لتشمل البرونز والنحاس، مما يعكس ثراء الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف أن أحد أهم أسباب ارتداء المصريين القدماء الذهب في أقدامهم كانت الحماية من الحسد، حيث صنعوا تمائم حورس للحماية، وهي تمائم معروفة حتى الآن، وتستخدم للحماية حيث يعتقد أن الذهب يعزز صحة القدمين ويحمي من الأرواح الشريرة.

بوابة فيتو