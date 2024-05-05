شاهد بالفيديو: بائع يشرح كيفية اختيار أفضل بطيخة





شرح أحد البائعين طريقة اختيار أفضل بطيخة، والتعرف على علاماتها.

وحول العلامة الموجودة في إحدى زاويتي البطيخة، أشار البائع إلى أنها مكان التلقيح الخاص بالنحل عندما كانت في مرحلة الزهور.

وأكد أن أي شخص يجد هذه العلامة يختار البطيخة مباشرة.

وقام البائع بشق البطيخة وفتحها لاختبارها، وبالفعل اتضح أنها حمراء اللون، وشديدة الحمرة.

شخص يشرح كيفية ايجاد افضل البطيخ pic.twitter.com/g0cMod316d — مبارك ال مبارك (@MBk6g) May 4, 2024

المرصد