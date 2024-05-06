🔴 إبراهيم الميرغني!!





مدخل … أصدقك القول بأن الشعب يقرأ تغريداتكم وهو ضاحكُ مستبشر وعالمٌ بأن الضعف أصابكم واليأس تملككم حتى وصلتم مرحلة التعبير عما تًحٍسون به أنتم لا الشعب السوداني !! من قال لك بأن كل الناس مثلك هوان تذروه الرياح ..

✍️ تبيان توفيق الماحي

أتظنُ أن الشعب السوداني مثلك .. ضعيف .. خائر .. عاجزُ ورهينه .. تربى على الهشاشه والإنكسار وحياة الترف المسروقه ..

لا والله وألف لا … أيها الجربوع المبيوع

ولتًعلم بأن الحياة ستعود بإذن الله وقوته ورحمته أفضل مما تتصورها وأجمل مما تتخيلها وأقسم لك على ذلك ..

أتعلمُ لماذا ؟

لأن السودان أرضًاً للأقوياء المؤمنين بالإحن والإبتلاء والمصائب والفجائع .. لأنها أرضُ وعنوانُ لأصحاب أالعزائم وتاريخُ للأحرار … لأنها بلادُ للوعي والإدراك والإجتهاد والعمل المتصل .. لأنها أرض الصلابه والتُقابه وتكيةُ الغلابه .. لأنها أرضُ للصابرين المحتسبين المفجوعيين فمن ظننا فيهم الخير .. لأنها أرض القناعه والرٍضى بلا منازع .. لأنها أرض ممتلئة بالخيرات والموارد والأيدي العامله … لأنها أرضُ للرجال (وأنت ) لست منهم ولا تعرفهم …

أيها الصبيُ الأرعن ..

بشراك بما يغيظ ..

ستعود الخرطوم والجزيرة وزالنجي ونيالا وكل شبر وطأته أرجل الأنجاس الخوار .. سيعود السودان بأيدي الأقوياء من ابناءه العاملين وإيمانهم القاطع بأن الله يرى ويُمهٍل ولا يُهُمٍل وهو فوق كيد الكائدين !!

أيها المتنطع العاجز

قطعاً سيعود السودان والسودانيين أفضل مما كان فالغُربال أزال وأسقط السواقط أشباه الرجال وإنتهى عهد الضعفاء ولن يعود كما كان ..

نحن السودانيون مع جيشنا بتوفيق الله قادرون أن نحيا كما يحى الآخرون .. وسترون ذلك طالما أن الحق موجود ..

تأكد أيها ( الصفيق ) بأنك ..

ستظل ( أنت ) ومن معك من (الضعفاء ) طُرداء حبيسين لأضغاثكم ضعفاء بين أنفسكم أموات حتى تدفنون ( إلا ) الشعب السوداني فإنه سيحيا وسيعيش مرفوع الرأس كيفما يختار ..

تباً لكل عميل

تباً لكل خائن

تباً لكل ضعيف

تباً لكل خائف

تباً لإبن الميرغني أينما كان..

#الجيش_السوداني

#الدعم_السريع_مليشيا_إره_ابية

✍️ تبيان توفيق الماحي

