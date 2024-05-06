واحدة من أغلى الصفقات في “لندن”.. شيخ قطري يبيع قصره لفرد من الأسرة الحاكمة





في إحدى أبرز صفقات العقارات في لندن خلال العام الماضي، تم بيع قصر في حي مايفير الفخم من قبل رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى عضو آخر في الأسرة الحاكمة القطرية، وفقًا لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

يقع القصر الذي تم بيعه بين هايد بارك وبيركلي سكوير في لندن، وكان قد اشتراه رئيس الوزراء القطري في عام 2021، ولم يتم الكشف عن هوية المشتري الجديد.

ووفقًا لمصادر مطلعة على الأمر، فإن القصر، الذي يحمل تصنيف “Grade II” في المملكة المتحدة، تم بيعه لأحد أفراد العائلة المالكة القطرية مقابل 39 مليون جنيه إسترليني (49 مليون دولار) في أكتوبر.

وتشير “بلومبيرغ” إلى وجود أسباب مختلفة وراء إمكانية تبادل العقارات الفاخرة بين أفراد العائلة المالكة في قطر، مثل “تقليل رسوم الوكالة أو تخفيض مخاطر دفع ضريبة الميراث عند وفاة المالك”.

وقالت المصادر للوكالة إن “الشيخ محمد تفاوض مباشرة” مع الفرد المشتري من العائلة المالكة بشأن البيع.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة قطر على رسالة بريد إلكتروني للتعليق للوكالة.

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