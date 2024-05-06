كُنّ بحالة غير طبيعية! مشاجرة نسائية على متن طائرة كويتية





خلال رحلة للخطوط الجوية الكويتية من تايلاند إلى الكويت، وقعت مشاجرة نسائية، مما دفع قائد الطائرة للعودة إلى مطار بانكوك. أعلنت الشركة الكويتية يوم الأحد أن الرحلة “KU414” شهدت توترًا بين بعض الركاب، مما أدى إلى إثارة الفوضى وقلق الركاب الآخرين. بناءً على ذلك، عادت الطائرة إلى المطار وفقًا للإجراءات الأمنية. أكدت الشركة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد المتورطين، وحثت على ضرورة احترام القوانين والإجراءات الأمنية أثناء السفر.

أعمال عنف.. وحالة غير طبيعية

بدورها، أعلنت النيابة العامة الكويتية في بيان على منصة «إكس»، أنها أمرت «بحجز مواطنات لاتهامهن بارتكاب أعمال عنف على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة من تايلاند إلى الكويت».

وذكرت النيابة العامة أن المسافرات كن «في حالة غير طبيعية»، عندما افتعلن شجارا بينهن، فيما قاومت اثنتان منهن ضابط حماية الطائرة وتعديتا عليه بالسب، بحسب البيان.

كما قالت النيابة إنها استجوبت المتهمات وأمرت بإحالة اثنتين منهن إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصهما.

صحيفة الايام البحرينية