مدير شرطة ولاية كسلا المكلف يشهد تدشين الطرد السلعي للضباط المتقاعدين الوافدين للولاية





شهد العميد شرطة إبراهيم عبد الله محمد طاهر مدير شرطة ولاية كسلا المكلف بحضور العميد شرطة علي أحمد عثمان مدير إلادارة العامة لخدمات المتقاعدين* وعدد من الضباط المتقاعدين تدشين الطرد السلعي للضباط المتقاعدين الوافدين للولاية. وأكد مدير شرطة الولاية المكلف اهتمامه الكبير بالمتقاعدين حيث يعتبرون إضافة عمل من خلال خبراتهم التراكمية في العمل الشرطي وأن الاهتمام بهم يأتي على أعلى مستويات هرم قيادة هيئة وإدارة شرطة السودان، معرباً عن تقديره العميق للسيد المدير العام لقوات الشرطة الفريق شرطة حقوقي / خالد حسان محي الدين علي مجهوداته واهتمامه ومتابعته لأمر المتقاعدين وشكر إدارة خدمات المتقاعدين برئاسة شرطة الولاية هذا المجهود الطيب للزملاء .

العميد شرطة/علي أحمد عثمان مدير الإدارة العامة لخدمات المتقاعدين بشرطة ولاية كسلا أعرب عن امتنانه للسيد المدير العام لقوات الشرطة ومدير الإدارة العامه لخدمات المتقاعدين ومدير شرطة الولاية لاهتمامهم الواضح بالمتقاعدين، مؤكداً، بأن العطاء لهم لن يتوقف بهذا الطرد .كما شكر اهتمام السيد مدير الإدارة العامة لخدمات المتقاعدين على وقوفه واهتمامه بالمتقاعدين بكل السودان .

*اللواء شرطة م عوض الكريم محمد خليل ممثل الضباط الوافدين* شكر السيد المدير العام لقوات الشرطة ومدير الإدارة لخدمات المتقاعدين ومدير شرطة ولاية كسلا ومدير إدارة خدمات المتقاعدين بكسلا على هذه اللفتة البارعة التي وصفها بأنها امتداد بينهم والشرطة، مبيناً بأنهم جنود تحت إمرة قيادة الشرطة في أي لحظة، داعياً الله أن يعم الأمن والأمان البلاد .

الجدير بالذكر إن إدارة خدمات المتقاعدين برئاسة شرطة ولاية كسلا تولي اهتماما كبيراً للمتقاعدين وأسر المفقودين والشهداء تماشياً مع موجهات قيادة رئاسة الشرطة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان