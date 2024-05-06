«غوغل» توقف تطبيق بودكاستس 23 يونيو





أعلنت شركة غوغل، الشركة الأمريكية المعروفة في مجال التكنولوجيا وخدمات الإنترنت، نيتها إيقاف تشغيل تطبيق المدونات الصوتية “غوغل بودكاستس” بحلول منتصف يونيو المقبل. ودعت الشركة مستخدمي التطبيق إلى تصدير قوائم المدونات الصوتية التي يتابعونها إلى أي تطبيق بديل قبل توقف الخدمة، وأشارت في رسالة وجهتها إلى المستخدمين الشهر الماضي إلى أنه بعد الثالث والعشرين من يونيو لن يكون بإمكانهم الاستماع إلى المدونات عبر تطبيق “غوغل بودكاستس”.

يذكر أن تطبيقات المدونات الصوتية الأخرى الرئيسية لأجهزة أندرويد تضم بودكاست أديكت تم تنزيله 10 ملايين مرة، وبودكاست بلاير تم تنزيله 10 ملايين مرة أيضاً، وكاست بوكس 10 ملايين مرة، وبودبين 5 ملايين مرة، إلى جانب تطبيق بث الموسيقى عبر الإنترنت سبوتيفاي وتم تنزيل تطبيقها أكثر من مليار مرة.

وساهم التصميم النقي والمنهج البسيط في انتشار تطبيق غوغل بودكاستس. وحتى قبل أسابيع قليلة من إغلاقه حافظ التطبيق على تصنيفه المرتفع عند مستوى 4.3 درجات في متجر التطبيقات بلاي ستور. وقالت «غوغل»، إن قرار إنهاء عمل بودكاستس جزء من التحول نحو منصة يوتيوب المملوكة لها لتقديم خدمات بث الفيديوهات والموسيقى والمدونات الصوتية.

صحيفة البيان