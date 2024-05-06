ألمانيا تصدر 786 ألف سيارة كهربائية في 2023





أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني بأن تم تصدير 786 ألف سيارة كهربائية من ألمانيا خلال عام 2023، بينما بلغ عدد السيارات الكهربائية المستوردة من دول أخرى 446 ألف سيارة خلال نفس الفترة.

ووفقًا للبيانات التي أصدرها المكتب اليوم، كانت قيمة صادرات السيارات الكهربائية الألمانية خلال العام الماضي تبلغ 36 مليار يورو، في حين بلغت قيمة الواردات 14.1 مليار يورو، مما يعكس تفوقًا كبيرًا للصادرات على الواردات.

وأظهرت البيانات أن الصين كانت أكبر سوق مستورد للسيارات الكهربائية الألمانية بنسبة 29 في المئة، متفوقة قليلاً على كوريا بنسبة تقدر بنحو 10 في المئة.

وأشار المكتب إلى أن صادرات السيارات الكهربائية البحتة ارتفعت بنسبة 58 في المئة، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 23.5 في المئة، وشكلت السيارات الكهربائية نحو 25 في المئة فقط من إجمالي صادرات السيارات الألمانية خلال العام الماضي.

ووفقا للبيانات أنتجت المصانع الألمانية خلال العام الماضي 973 ألف سيارة كهربائية، بزيادة قدرها 59.9 بالمئة، مقابل 2.4 مليون سيارة تعمل بمحركات الاحتراق، بزيادة قدرها 7.9 بالمائة.

جريدة المدينة