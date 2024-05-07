سفير السودان يستقبل وفد الإدارة الأهلية بشرق السودان بمكتبه بالقاهرة

استقبل السيد السفير عماد الدين مصطفي عدوي اليوم الأحد ٥ مايو ٢٠٢٤ بمكتبه، وفد الإدارة الأهلية بشرق السودان. رحّب السيد السفير بالوفد، وأعرب عن تقديره لمواقف قيادة الشرق الإيجابية و المشرّفة في مساندة القوات المسلحة وهي تخوض حرباً وجودية ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة وصداً للعدوان الخارجي الذي تقوم به بعض الدول ضد الدولة السودانية، كما أشاد سيادته بالجهود الكبيرة التي يقوم بها أهل الشرق في استضافة مكونات الشعب السوداني المختلفة الرسمية والشعبية في ظل تداعيات الحرب، وأوضح سيادته أن السفارة ستواصل جهودها الحثيثة لتقديم كافة الخدمات القنصلية والهجرية وحماية الوجود السوداني بدولة التمثيل.

من جانبه، تقدم وفد الإدارة الأهلية بشرق السودان بالتهاني للسيد السفير بمناسبة نيله ثقة قيادة الدولة وتقلّده منصب سفير السودان لدى جمهورية مصر في هذا المنعطف التاريخي الذي تمر به البلاد، موضحين أن مِصر أصبحت ملاذ للسودانيين في ظل هذه الظروف، وأعربوا عن ثقتهم في حكمة وقدرات السيد السفير ووقوفهم عوناً وسنداً لسيادته في تنفيذ مهمته.

إعلام سفارة السودان – القاهرة