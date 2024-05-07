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الشرطة المجتمعية بسنار تسير قافلة الدعم والمؤازرة لمنسوبيها بالخطوط الأمامية
سيرت الشرطة المجتمعية بولاية سنار قافلة دعم لمنسوبيها بالخطوط الأمامية وذلك فى إطار استنفار الجهود المجتمعية إيماناً منها بما تضطلع به قواتها والقوات النظامية الأخرى فى تعزيز العملية الأمنية.
اللواء شرطة د. طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار وقف على القافلة، مشيداً بالمجهودات المتعاظمة التى ظلت تضطلع بها اللجان المجتمعية فى تحقيق الشراكة عبر عدد من البرامج ،مشيراً إلى برامجهم الرامية إلى إسناد قوات الشرطة عبر تفعيل المراكز المجتمعية بالأحياء والقرى والفرقان فضلاً عن المساهمة الفاعلة فى المشاركة خلال الوضع الراهن الذى تعيشه المرحلة.
الجدير بالذكر أن القافلة اشتملت على عدد من المواد العينية المتمثلة فى المواد الغذائية عبر تقديمها في جو أسرى رفعاً للروح المعنوية للقوات.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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