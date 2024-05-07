الشرطة المجتمعية بسنار تسير قافلة الدعم والمؤازرة لمنسوبيها بالخطوط الأمامية

اللواء شرطة د. طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار وقف على القافلة، مشيداً بالمجهودات المتعاظمة التى ظلت تضطلع بها اللجان المجتمعية فى تحقيق الشراكة عبر عدد من البرامج ،مشيراً إلى برامجهم الرامية إلى إسناد قوات الشرطة عبر تفعيل المراكز المجتمعية بالأحياء والقرى والفرقان فضلاً عن المساهمة الفاعلة فى المشاركة خلال الوضع الراهن الذى تعيشه المرحلة.