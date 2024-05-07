وزير المعادن السوداني: بحثت مع القائم بأعمال السفارة الإيرانية بالسودان سُبل التعاون المشترك بين الخرطوم وطهران





قال وزير المعادن السوداني محمد بشير أبو نمو بأنه بحث مع القائم بأعمال السفارة الإيرانية بالسودان خالد الشيخ سُبل التعاون المشترك بين الخرطوم وطهران، لا سيما آفاق الاستثمار بين البلدين.

– الشيخ أكد الاستعداد لعرض المشاريع الاستثمارية في قطاع التعدين على الجانب الإيراني، وتقديم المزيد من التنسيق والترتيبات لعقد لقاءات ثنائية في المستقبل القريب.