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موسى هلال ينضم لمجموعة جبريل ومناوي وأردول والميرغني
قالت قوى الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية” إنها في إطار توسعة تحالفها واستيعاب مكونات متعددة في السودان وإشراكها في إدارة العملية السياسية قد قبلت عضوية 3 تنظيمات سياسية طالبت بالانضمام إلى الكتلة.
وأضافت “الكتلة الديمقراطية” أن التنظميات التي انضمت إلى تحالفها هي: مجلس الصحوة الثوري بقيادة “موسى هلال” وتجمع “قوى التحرير”، بالإضافة إلى حركة جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي بقيادة “صلاح رصاص”.
الشرق للأخبار
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