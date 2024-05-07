موسى هلال ينضم لمجموعة جبريل ومناوي وأردول والميرغني

قالت قوى الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية” إنها في إطار توسعة تحالفها واستيعاب مكونات متعددة في السودان وإشراكها في إدارة العملية السياسية قد قبلت عضوية 3 تنظيمات سياسية طالبت بالانضمام إلى الكتلة.