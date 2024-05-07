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موسى هلال ينضم لمجموعة جبريل ومناوي وأردول والميرغني

2024/05/07
موسى هلال

قالت قوى الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية” إنها في إطار توسعة تحالفها واستيعاب مكونات متعددة في السودان وإشراكها في إدارة العملية السياسية قد قبلت عضوية 3 تنظيمات سياسية طالبت بالانضمام إلى الكتلة.
وأضافت “الكتلة الديمقراطية” أن التنظميات التي انضمت إلى تحالفها هي: مجلس الصحوة الثوري بقيادة “موسى هلال” وتجمع “قوى التحرير”، بالإضافة إلى حركة جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي بقيادة “صلاح رصاص”.
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الشرق للأخبار

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