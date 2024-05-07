السعودية تكشف حجم “عجز الميزانية” بالربع الأول





وفقًا لوزارة المالية السعودية، أعلنت أن المملكة سجلت عجزًا في ميزانيتها بقيمة 12.387 مليار ريال (3.30 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2024. وأشارت الوزارة إلى أن إيرادات النفط بلغت 181.922 مليار ريال خلال نفس الفترة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي إيرادات المملكة بلغ 293.433 مليار ريال في الربع الأول، بينما بلغ الإنفاق العام 305.820 مليار ريال.

يُشار إلى أن اقتصاد السعودية شهد انكماشًا للربع الثالث على التوالي بعد قرار المملكة خفض إنتاجها من النفط الخام، وفي الوقت نفسه، شهد النمو غير النفطي تباطؤًا إلى أبطأ وتيرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وفقًا لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية في تقرير نشرته يوم الأربعاء.

ونما الاقتصاد غير النفطي، وهو أولوية للحكومة في سعيها إلى الانفتاح وتحويل البلاد، بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الأول على أساس سنوي، وفقا لما نقلت “بلومبيرغ” عن بيانات أولية نشرها مكتب الإحصاء السعودي، وذلك بالمقارنة مع 4.2 بالمئة في الربع السابق.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي، كما كان متوقعا، بنسبة 1.8 بالمئة على الرغم من أن ذلك كان تحسنا من انكماش بنسبة 4.3 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، “إن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الفصلي كان أضعف مما كنا نتوقع، ولكن قد تكون هناك بعض المراجعات عند صدور البيانات النهائية”.

والسعودية، التي تعد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، خفضت إنتاج الذهب الأسود إلى 9 ملايين برميل يوميا في منتصف العام الماضي تقريبا بهدف الحفاظ على الأسعار مرتفعة.

وفي حين أدى هذا القرار إلى أن يشهد الاقتصاد البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار، أحد أشد حالات الركود في العقدين الماضيين، عام 2023، فقد أكدت الحكومة أنها تركز على الصناعات والشركات غير النفطية، التي توظف الغالبية العظمى من السعوديين.

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