روضة الحاج: هنا في البلادِ الغريبةِ دفءٌ يُلامسُ قلبي فمعظمُ سكَّانِها طيبونَ ولم يسألوني لماذا أقيمُ لديهم؟

لا يُضايقُني أيُّ شيءْ

وتُذهلُني كلَّ يومٍ

لا يُضايقني أيُّ شيءٍ

يهرعونَ إلى ما يشاؤونَ

ورودُ الحديقةِ في كلِّ يومٍ

فأُدركُ أنّي أُجيد الغناءْ!

في كلِّ شيءٍ

في البلادِ البعيدةِ

لي رجالٌ أُقدِّرُهم

لي قبورٌ هناك

أعزُّ على هذه الروحِ

من كلِّ ما في الحياةْ!!