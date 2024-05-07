🔴 فيدبو: أسرار خاصة عن عملية برج الدعم السريع، كيف غيرت مُجريات معركة الخرطوم !





أحد أهم العمليات العسكرية في تاريخ حرب الخرطوم – عملية البُرج. لولاها ولولا لطف من الله، لنجحت ميلشيات الدعم السريع في هزيمة الجيش السوداني. فما هو هذا البُرج وما هي أهميته وما كان يحتويه، نسرد لكم في هذه الحلقة معلومات خاصة وسرية تُنشر لأول مرة عن البرج والعملية الحاسمة التي تم تنفيذها.

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