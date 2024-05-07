



بسم الله الرحمن الرحيم

القيادة العامة للقوات المسلحة

تعميم صحفي

الثلاثاء ٧ مايو ٢٠٢٤م

ظهر مؤخرا بوسائل التواصل الإجتماعي فيديو صادم يظهر شخصين يقومان بإخراج أحشاء قتيل وتقطيعها بطريقة بشعة.

حاول إعلام مليشيا آل دقلو الإرهابية وأعوانهم إلصاق هذه الجريمة بالقوات المسلحة وإدعاء أن مرتكبيها من منسوبينا وهي محاولات بائسة لم تنطلي على شعبنا الأبي الذي قابل هذه المحاولات بالسخرية وعدم التصديق لمعرفتهم بقواتهم المسلحة التي تلتزم طوال تاريخها الطويل بقوانين وأعراف الحرب وقواعد الإشتباك على العكس من مليشيا آل دقلو التي شهد لها العالم أجمع بممارساتها الهمجية ومخالفتها لأي قانون أو عرف أو قيم أنسانية والتي طالت العسكريين والمدنيين على السواء، من قتل للأسرى بدم بارد ونهب لممتلكات المواطنين وإحتجاز قسري لأشخاص لاعلاقة لهم بالقتال وإغتصاب للنساء والقصر ودفن الموتى أحياء والتمثيل بجثامين الشهداء، وتشهد بذلك جرائمهم النكراء في دارفور وكردفان والخرطوم ومدني وقرى الجزيرة التي لم تتوقف بها هذه الإنتهاكات حتى هذه اللحظات.

كما تؤكد القوات المسلحة أن من ظهروا بالفيديو لا علاقة لهم بأي من مكونات معركة الكرامة الوطنية من قوات ومستنفرين، ولا يرتدون أي من أزياء القوات مما يؤكد أنها تمثيلية سيئة الإخراج من صنع المليشيا وأعوانها وهي ليست الأولى منذ بداية هذه الحرب التي أوقدوا نيرانها وأعدوا لها منذ مدة طويلة.

تجدد قواتكم المسلحة إلتزامها وتقيدها الصارم بالقانون الدولي الإنساني والاعراف المنظمة للحرب كقوات وطنية محترفة تربأ بنفسها أن تنجر خلف ممارسات وأكاذيب مليشيا آل دقلو وأعوانها.

(نصر من الله وفتح قريب)

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة