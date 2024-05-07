نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي يلتقي مدير جامعة كسلا





أثنى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد #مالك_عقار_اير على جهود إدارة جامعة كسلا في إستضافة الطلاب الجامعيين من كافة ولايات السودان وايواء اعداد كبيرة من النازحين في المجمعات السكنية بالجامعة.

وتعهد سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم بروفيسور اماني عبدالمعروف بشير، مدير جامعة كسلا بتذليل كافة العقبات التي تواجه الجامعة بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التعليم العالي.

واشاد عضو مجلس السيادة بحرص إدارة الجامعة على استئناف الدراسة بعدد من الكليات رغم الصعوبات والتعقيدات الماثلة لاسيما الإنسانية والصحية وتراكم الدفعات التي افرزتها الحرب .

من جانبها أكدت مديرة جامعة كسلا في تصريح صحفي حرص إدارة الجامعة على إستقرار الدراسة والسعي الجاد لإكمال العام الدراسي في عدد من الكليات والتخصصات .

وأضافت سيادتها أنها اطلعت نائب رئيس مجلس السيادة على مجمل الأوضاع بجامعة كسلا وسعيها ل إستئناف الدراسة بعدد من كلياتها مشيرة الي أن الجامعة تستضيف 22 من الجامعات والكليات الحكومية والخاصة. .

ولفتت بروفيسور اماني إلى أن هنالك العديد من العقبات التي تواجه الجامعة في ظل الحرب الدائرة الان.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي