مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم يتفقد قسم شرطة أم درمان شمال ويقف على أعمال الصيانة

تفقد الفريق شرطة حقوقي دكتور إبراهيم أحمد شمين مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم رفقة اللواء شرطة صالح حسن بخيت مدير شرطة محلية أم درمان قسم شرطة أم درمان شمال حيث وقف على أعمال الصيانة التي تتم في القسم، مؤكداً اهتمام رئاسة شرطة ولاية الخرطوم بمتابعة الصيانة لكل الأقسام حتى تصبح جاهزة في القريب العاجل لتقديم الخدمات لمواطن ولاية الخرطوم ومواطن محلية أم درمان.

فيما تلقى مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم تنويراً من المهندس المسؤول عن الصيانة الذي أكد قرب اكتمال عمليات الصيانة التي انتظمت قسم أم درمان شمال. وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية وتفقدية لكل المواقع والأقسام للوقوف على العمل فيها والمراحل التي وصلت إليها.

من جانبه ثمن مدير شرطة محلية أم درمان اللواء شرطة صالح حسن بخيت جهود مساعد المدير العام في دعم ومتابعة برامج شرطة المحلية، مؤكداً سعادته بما أنجز من عمل في فترة وجيزة، مشيراً إلى قرب انتهاء صيانة القسم ليقدم خدماته الأمنية لمواطن المحلية، متطرقاً إلى اهتمام رئاسة شرطة المحلية بكل الأقسام والمراكز الشرطية المختلفه ومتابعة صيانتها.

المكتب الصحفي لشرطة السودان