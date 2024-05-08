مدير شرطة القضارف يواصل زياراته الميدانية ويشيد بأداء الإدارات الشرطية بالولاية

واصل اللواء شرطة/ عصام الدين محجوب محمد أحمد مدير شرطة ولاية القضارف زياراته الميدانية التفقدية بإدارة الشرطة القضائية وشرطة حماية الحياة البرية وشرطة تأمين السياحة والحدود..و إدارتي المرور السريع والداخلي حيث تعهد بترقية العمل بجميع الإدارات الشرطية والمحليات حتى تؤدي دورها المنوط به في خدمة الوطن والمواطن.

مشيداً بأداء شرطة المرور وكافة منسوبي شرطة الولاية. كما حيا جهودهم في حماية الأرواح و الممتلكات وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين. وفي ختام زيارته وقف على مجمع الأحوال وسير العمل بجميع أقسام إدارة المرور الداخلي والسريع، موضحاً أن شرطة ولاية القضارف تعمل بكفاءة عالية لتقديم خدمات شرطية مرضية لإنسان الولاية رغم المتغيرات التي تشهدها الولاية والبلاد كافة .

المكتب الصحفي لشرطة السودان