مدير شرطة إقليم النيل الأزرق المكلف يتفقد مستشفي الشرطة بالدمازين

تفقد العميد شرطة حقوقي د/أمير عبدالرحمن بركية مدير شرطة إقليم النيل الأزرق المكلف يرافقه أعضاء بهيئة القيادة تفقد مستشفي الشرطة بالدمازين ووقف علي مستوي الخدمات المقدمة لمعاودي المستشفي.

وفي مستهل الزيارة إستمع الي تنوير عن سير العمل بجميع مرافق وأقسام المستشفي من المقدم شرطة طبيب/عزام عبدالرحمن مدير المستشفي عقب ذلك تحرك الوفد متفقدا العيادات الخارجية وقسم الحوادث وإستمع الي الفريق الطبي العامل ووجه بتوفير كافة مطلوبات قسم الحوادث وشملت الزيارة أقسام المعامل والأشعة وعنابر الأطفال والنساء والتوليد والباطنية والجراحة والعظام ومبني مجمع العمليات والإحصاء.

وقال المقدم عزام في تصريح لإعلام شرطة الإقليم أن مدير شرطة الإقليم أحيط علما بالإنجازات العديدة التي تنفذها المستشفي في مجال التطبيب وتقديم الرعاية الصحية والتوسع المضطرد في تردد المرضي علي المستشفي من خلال الرصد والمتابعة من سجلات قسم الإحصاء وأضاف مدير مستشفي الشرطة بالدمازين أن المستشفي يمضي في إنفاذ خطته المتعلقة بمبادرة إقليم النيل الأزرق منطقة علاجية وإنسانية تسعي لإحتواء الحالات الوافدة من الولايات المتأثرة بالحرب وتقديم العلاج والرعاية عبر اللجنة الفنية مضيفا أن المبادرة التي إنطلقت من إدارة المستشفي وبرعاية من مدير شرطة الإقليم المكلف وجدت إستحسان من حكومة الإقليم والمواطن وتجاوب من كافة الكوادر الطبية.

من جانبه أشاد العميد بركية بمستوى الخدمات بالمستشفي وبالقوة العاملة وجهود إدارة المستشفي في الارتقاء بمستوى الخدمات مؤكدا دعم رئاسة شرطة الإقليم لإدارة المستشفي في تنفيذ كافة الخطط والبرامج التي ترتقي بجودة الخدمات الصحية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان