سياسية
وزير الداخلية المكلف يتفقد معبر أشكيت البري، ويتعهد بترقية وتطوير المعبر لمواكبة حركة التجارة العالمية
أكد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف الأهمية الاقتصادية الكبرى لمعبر أشكيت البري الذي يربط البلاد بجمهورية مصر العربية، وتتمثل أهميته في عبور المواطنين إلى مصر خاصة وأن المعبر استقبل أعدادا كبيرة من المواطنين بغرض السفر بعد اندلاع الحرب ضد المليشيا المتمردة.
جاء ذلك لدى زيارته اليوم إلى معبر أشكيت البري بمحلية وادي حلفا بحضور الفريق شرطة أمير عبدالمنعم فضل مشرف القطاع الشمالي واللواء شرطة د. محمد أحمد الأمين مدير شرطة الولاية الشمالية والمهندس تاج السر محمد حاج حمد مدير معبر أشكيت البري، مشيداً بمستوى التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة العاملة المعنية بحركة الواردات والسلع الاستراتيجية في المعبر بجانب تسهيل وتبسيط إجراءات سفر المواطنين وتخليص بضائعهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة، مشيراً إلى أن المعبر مثل منفذ مهماً للبلاد باستقباله البضائع التي تُسْتَوْرَد من مصر، وتوقف العديد من المصانع التي كانت توفر تلك السلع بسبب الحرب، مبيناً أن الجهات العاملة في المعبر قدمت خطة عملها داخل المعبر وهنالك سلبيات نعمل على إيجاد حلول جذرية مع الجهات ذات الصلة خاصة وزارتي المالية والنقل لترقية وتطوير العمل داخل المعبر وتهيئة بيئة العمل بما يحقق الرضا للمواطنين ولتسهيل الحركة التجارية.
المهندس تاج السر محمد حاج حمد مدير معبر أشكيت البري أوضح أن وزير الداخلية المكلف وقف خلال الزيارة على معوقات العمل، ووعد بمعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، معتبراً أن المعبر له بعد اقتصادي واستراتيجي مهم؛ لأنه يمثل أحد منافذ البلاد، ويمدها بالسلع الاستراتيجية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتزويد الدولة بالإيرادات التي تدفع بالاقتصاد الوطني.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) إن وزير الداخلية المكلف تفقد خلال زيارته للمعبر صالة المغادرة، ووقف على احتياجاتها الضرورية، كما تفقد أيضا جمارك وادي حلفا، وتلقى تنويراً من العميد شرطة بابكر الشايقي مدير جمارك وادي حلفا، وأشاد بجهود جمارك وادي حلفا في تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمواطنين، كما استمع إلى تقرير عن الوضع الأمني والجنائي بمحلية وادي حلفا قدمه العميد شرطة مقبول الطاهر، ووقف على الترتيبات الخاصة بتأهيل الميناء النهري في نقل المواطنين والبضائع والسلع وصادر الثروة الحيوانية، كما التقى أعضاء لجنة أمن محلية وادي حلفا، مشيداً بجهودها في معالجة كثير من القضايا الخاصة بالوافدين والوجود الأجنبي ووعد بمعالجتها.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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