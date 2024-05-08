شهود: الجيش السوداني يتقدم في جبل كردفان





تمكن قوات الجيش السوداني، الثلاثاء، من التقدم في منطقة جبل كردفان الواقعة جنوبي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، وذلك بعد معارك ضد قوات الدعم السريع التي سيطرت لساعات على معسكر قوات الاحتياطي المركزي بالمدينة، قبل أن يسترده الجيش. وقال شهود عيان من مدينة الأبيض للحرة، إن الجيش تقدم نحو جبل كردفان واستولى عليه بعد معارك عنيفة ضد الدعم السريع، مدعومًا بسلاح الجو والمدفعية. ونشرت منصات إعلامية تابعة لقوات الدعم السريع، مقطع فيديو قالت إنه يُظهر استيلاء قوات الدعم السريع على معسكر الاحتياطي المركزي بمدينة الأبيض.في المقابل، تداول ناشطون مقاطع فيديو يظهر فيها عدد من جنود الجيش يؤكدون من خلالها وجودهم داخل مقر قوات الاحتياطي المركزي.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا مدرعات ومركبات عسكرية وآليات ثقيلة للجيش تتحرك من الأبيض إلى جنوب المدينة، وهي حركة كانت فوق المعتاد.

وتشهد مدنية الأبيض مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على مطار المدينة الاستراتيجي.

وأودت الحرب التي دخلت عامها الثاني، بحياة 13 ألف شخص على الأقل، وفق تقديرات “مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها” (أكليد).

وأشار تقرير لمنظمة أطباء بلا حدود، صدر في أبريل الماضي، إلى أن 3 من كل 10 أطفال دون سن الخامسة، في مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور، يعانون من سوء التغذية الحاد.

أبطال الاحتياطي المركزي في الأبيض، يفندون ادعاءات المليشيا المتمردة بالسيطرة على المعسكر.#السودان pic.twitter.com/Z1Fr5yXkLN — Sudan News (@Sudan_tweet) May 7, 2024

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