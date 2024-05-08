شاهد بالفيديو.. البرهان يصل من تركيا ويتلقى التعازي في وفاة ابنه





وصل رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى بورتسودان قادما من تركيا بعد حضور مراسم تشييع ودفن ابنه “محمد” الذي توفي إثر تعرضه لحادث حركة.

وتلقى “البرهان” العزاء في وفاة نجله محمد عبدالفتاح البرهان من السادة أعضاء المجلس السيادي وقادة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ومجلس الوزراء وقيادات حكومية وشعبية والسفراء المعتمدين لدى السودان في بورتسودان – ٧ مايو ٢٠٢٤م.

رصد وتحرير – “النيلين”