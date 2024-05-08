ديوان الزكاة بالتنسيق مع القوات المسلحة بولاية نهر النيل يدشن دعم الخدمات الطبية والمجهود الحربي





شهد اللواء الركن حمدان عبدالقادر داؤود قائد الفرقة الثالثة مشاة إلى جانبه مدير ديوان الزكاة بولاية نهر النيل وعدد من القيادات التنفيذية بشندي .. شهدوا تدشين الدعم المقدم من الديوان والمتمثل في زيادة السعة السريرية لمستشفي شندي العسكري وتوفير الإحتياجات الضرورية للمستشفي الذي يستقبل جرحي العمليات الحربية في معركة الكرامة ويقدم خدماته كذلك للمواطنيين بالمنطقة.

وفي كلمته أشاد قائد الفرقة الثالثة بالجهود الكبيرة التي يطلع بها ديوان الزكاة في دعم المجتمع و القوات المسلحة خاصة فيما يلي إسنادها وهي تخوض معركة الكرامة مشيرا إلى إصطاف الشعب السوداني وجميع مؤسسات الدولة ونبذ الانتماءات الضيقة السياسية منها والقبلية للإلتفاف حول القوات المسلحة وبشر اللواء الركن حمدان بإقتراب ساعة النصر ودحر التمرد وتطهير البلاد من دنس الخونة والعملاء والمرتزقة .