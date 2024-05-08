زين تطلق برنامج التدريب على الإسعافات الأولية بأمدرمان





في إطار التعاون بين الشركة السودانية للهاتف النقال – زين ومركز الخيف في أمدرمان، تم إطلاق سلسلة من الدورات التدريبية حول الإسعافات الأولية، وذلك نظرًا للحاجة المتزايدة إليها في ظل تأثر القطاع الصحي والنقص الكبير في الكوادر الطبية والصحية بسبب الأزمة الإنسانية واللجوء الواسع.

تهدف هذه الدورات التدريبية إلى تزويد الشباب المتدربين من الجنسين بمهارات شاملة في مجال الإسعافات الأولية. بدأت الدورة الأولى في الخامس من مايو الحالي ومن المقرر أن تستمر بشكل متواصل لتدريب حوالي 150 متدربًا يسعون لتقديم خدمات الإسعافات الأولية والرعاية المنزلية.

يتم تنفيذ التدريب بواسطة مجموعة متميزة من الكوادر المؤهلة ذات الخبرة الواسعة في المجال الطبي، بهدف تقديم محتوى يساهم في تطوير المهارات وتعزيز القدرات في هذا المجال الحيوي، ويحصل المتدربون على شهادات تدريب معتمدة تعكس جهودهم وتحقيقاتهم في البرنامج.

الجدير بالذكر أن شركة زين ومنذ إندلاع الحرب حرصت على تقديم مبادرات مختلفة في مجال المسؤولية المجتمعية وخدمات الإتصالات رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عملياتها والأضرار التي لحقت بمبانيها وبنيتها التحتية في العاصمة وعدد من الولايات ونفذت مشروع دعم افطارات رمضان الذي غطى عدد 30 الف مستفيدا في 9 ولايات، كما نفذت حملة متكاملة لاصحاح البيئة بولاية البحر الاحمر بمشاركة اكثر من 500 متطوعا، وتستعد الشركة حاليا لتدشين مشروع التدريب ورفع القدرات للشباب والمرأة بولاية نهر النيل وذلك بعد توقيعها لمذكرة تفاهم مع جامعة وادي النيل، ويهدف المشروع لتمليك الشباب ادوات ومهارات تأسيس وادارة المشاريع الصغيرة المنتجة.

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