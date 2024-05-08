رئيس قسم شرطة أم درمان جنوب يؤكد جاهزية القسم لاستقبال بلاغات المواطنين

أكد المقدم شرطة عثمان حامد عثمان رئيس قسم شرطة أم درمان جنوب جاهزية القسم لاستقبال البلاغات من مواطني المنطقة

وأشار إلى الخراب والدمار اللذين طالا اجزاء من القسم في فترة الحرب وأن القسم مازال يقدم خدماته للمواطن، مثمناً جهود رئاسة شرطة محلية أم درمان في دعم برامج القسم التي تنفذ على أرض الواقع.

مشيداً بإسهمات مدير شرطة محلية ام درمان اللواء شرطة صالح حسن بخيت الذي ظل يقدم الدعم والسند للقسم ويقف ميدانياً على ما نقوم به من أعمال وزيارته التي أسهمت بشكل مباشر في رفع الروح المعنوية للقوات التي ظلت صامدة في فترة الحرب لتساهم مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري في تحرير المنطقة ومناطق أخرى مجاورة لها، مناشداً شباب أحياء بانت والموردة والعباسية والفتيحاب وكل الأحياء التي تقع في دائرة الاختصاص بالعودة إلى الأحياء للمساهمة مع الشرطة في العملية الأمنية وقال إنهم وضعوا خطة محكمة ستنفذ في الفترة القادمة بإشراف مباشر من مدير شرطة المحلية لتحقيق الأمن والاستقرار، متطرقاً إلى عودة الحياة تدريجياُ في دائرة اختصاصه وعودة المواطنين إلى ديارهم.

المكتب الصحفي لشرطة السودان