شاهد بالفيديو.. “ليلة لو باقي ليلة أبيه الليلة وأسهر في ليل عيونك ” أداء فرقة سومريات





إحدى الأعمال الخالدة في الوجدان العربي “ليلة لو باقي ليلة”، يتم تقديمها بشكل جديد من أداء فرقة سومريات الموسيقية بقيادة المايسترو علاء مجيد.

ليلة لو باقي ليلة في عمري أبيه الليلة وأسهر في ليل عيونك هي ليلة عمر .. من طالبات معهد الدراسات الموسيقية، رائعة الدكتور السعودي عبد الرب ادريس، والتي قدمت في الزمن الجميل قبل ظهور التكنولوجيا الحديثة وشبكات الاتصالات والإنترنت المتطورة.

احلم احلم بك دايم جنبي وانا صاحي ونايم .. يلي ايامي بدونك ماهي من العمر .. صوتك همسك بيتي وسفري.. قمري وشمسك ليلي وفجري، وجد الأغنية تفاعل كبير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محررة “النيلين”، وجذبت التعليقات الجميلة التي تعبر عن انتماء لزمن فني حافل بالإبداع العربي الأصيل.

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رصد وتحرير – “النيلين”